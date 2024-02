Książę Harry podczas spotkania z ojcem nie chciał WIDZIEĆ Camilli! Musiała przebywać w osobnym pomieszczeniu...

Ciemne chmury zebrały się nad rodziną królewską. Pałac Buckingham poinformował, że król Karol III podczas ostatniej wizyty w szpitalu dowiedział się, że zachorował na raka. Do tej pory nie podano szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia, jednak zaniepokoił on księcia Harry'ego na tyle, że niemal natychmiast wsiadł do samolotu i przyleciał do ojca.