Ekspertka ujawnia, że Harry darzył Kate Middleton SILNYM UCZUCIEM! Ich relację miała zniszczyć Meghan Markle: "Była zazdrosna"

Zdaniem Seward, Harry, który po stracie matki od 12 roku życia dorastał w surowym arystokratycznym świecie, bez kobiety wnoszącej do jego życia ciepło i serdeczność, poczuł ogromną ulgę, gdy pojawiła się Kate Middleton. Mimo tego, że była to miłość Williama , oni zawsze byli we troje i mógł liczyć na życzliwość i ciepło Middleton.

Ekspertka twierdzi, że książę Harry "był zakochany" w księżnej Kate

Myślę, że Harry był trochę zakochany w Kate. Nie mam na myśli miłości romantycznej, chodzi mi o mentalne przywiązanie. Swego czasu przez długi okres byli tylko we trójkę. Zawsze chciał mieć siostrę, powiedział to nawet Dianie. Z perspektywy psychologicznej myślę, że po prostu ją uwielbiał. Z resztą ciągle przebywał w Pałacu Kensington, można by powiedzieć, że był nawet w ich lodówce, skąd wykrzykiwał: "Co na kolację?" - powiedziała Seward w wywiadzie dla "The Telegraph".