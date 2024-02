Ekspertka WYBUCHA po plotkach, że książę Harry był gotów pogodzić się z bratem: "William wolałby umrzeć w rowie, niż się spotkać!"

Kiedy książę Harry dowiedział się o chorobie nowotworowej króla Karola III , niezwłocznie wsiadł w samolot i po 11-godzinnym locie liniami British Airways wylądował w Londynie. We wtorek mąż Meghan Markle odbył rozmowę z monarchą (ich spotkanie miało trwać około 45 minut). Po niespełna 24 godzinach młodszy syn Karola wrócił do Stanów Zjednoczonych , gdzie niedługo później wręczał nagrodę podczas gali NFL.

Co za niewiarygodny tupet! Czy on naprawdę jest tak egocentryczny i ślepy na rzeczywistość, że myśli, że może wrócić do kraju i wielkodusznie oświadczyć, że jest gotowy na spotkanie z Williamem? Po tym wszystkim, co zrobił, oczerniając rodzinę królewską dla swoich milionów od Netflixa? - pisze Platell na łamach Daily Mail.