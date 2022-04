Afera wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego dotarła do ZARZĄDU TVP! Wiemy, co o sprawie sądzi Jacek Kurski

Emerytka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jesli to prawda to jest zupełnie przewrotnie…..coz w TVP sami rozwodnicy i luźne związki.To co powiedziała byla zona pana Maćka to sadze, ze pani Katarzyna jeszcze pożałuje a najbiedniejsze sa dzieci.mam nadzieje ,ze ojciec okaże sie prawdziwym tata i zadba o przyszłość milusińskich.Pani Kasiu, pieniądze szczescia nie dają, a Pani nie jest ani atrakcyjna, ani dobrze przygotowana do prowadzenia programu, sztuczna starająca sie by słupki byly radosne dla szefostwa.O panu Macieju nic nie dodam po słowach zony……………………