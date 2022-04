Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspólnie poprowadzą koncert podczas Festiwalu w Opolu: "Dobrze się rozumieją"

Od kilku tygodni w tabloidach co rusz pojawiają się kolejne sensacyjne doniesienia na temat Katarzyny Cichopek. Ostatnio głośno było na przykład o "aferze podsłuchowej" z udziałem celebrytki i jej ekranowego kolegi Macieja Kurzajewskiego. Do mediów trafił bowiem anonimowy mail zawierający nagranie prywatnej rozmowy prezenterów "Pytania na Śniadanie". Jak donosił "Fakt", wiadomość z konwersacją Cichopek i Kurzajewskiego mieli także otrzymać ich pracodawcy, a nawet Marcin Hakiel. Celebryci błyskawicznie skierowali sprawę do prawników i organów ścigania, wiele wskazuje jednak na to, że to nie koniec ich problemów.