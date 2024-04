Influencerka pokazała, co jej synek robił w samolocie. W komentarzach AFERA: "Trochę szacunku" (WIDEO)

Ggb 34 min. temu zgłoś do moderacji 208 4 Odpowiedz

Uwielbiam jak matki z dziećmi zaczepiają aby do nich mówić czy na te dzieci zwrócić uwagę, typu gdy siedzi obok z dzieckiem na kolanach i mówi niby do niego "co panią zaczepiasz" czekając na twoja reakcje na to. Ludzie, dajcie innym spokój, nikogo to dziecko nie interesuje.