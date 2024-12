Agata Duda w beżowych KOZAKACH dzieli się opłatkiem na mundurowym spotkaniu

Agata Duda jest żoną prezydenta RP, to nie jest zadna funkcja państwowa, ona nie dostała w wyborach mandatu razem z prezydentem, ani jego legitymacja nie obejmuje małżonki! Dlaczego więc wymagacie, by zabierała głos w jakejkolwiek sprawie? Dziś problemem jest raczej to, że każdy mowi (wiem po sobie), a nikt nie słucha, każdy pisze, a nikt nie czyta! Prezydentowa może mieć też zdanie takie, jak jej mąż, to w końcu nic dziwnego, że małżeństwa dobierają się podług wyznawanych wartosci i może np. popierać zmianę prawa aborcyjnego! Może też być innego zdania, ale nie mieć najmniejszej ochoty przyłączać się do wulgarnych, głośnych i agresywnych protestujących pod wodzą Lempart czy Suchanow!