Agata Duda w NIETYPOWEJ stylizacji na spotkaniu z licealistami klas mundurowych. Wyróżniała się... (ZDJĘCIA)

Jesli ktos twierdzi ze Pierwsza dama nie jest elegancka, to mysle, ze po prostu jego opinia jest podyktowana sympatiami i antypatiami politycznymi. Starajmy sie byc obiektywni. Jesli ktos ma watpliwosci co do elegancji, to niech spojrzy sobie na zdjecia niektorych celebrytow ze scianek i porowna. Nie ma obowiazku podazac za moda, bo moda ciagle sie zmienia. Sa natomiast pewne uniwersalne cechy dobrego stroju: umiar, prostota, szacunek do siebie i do innych. I wtej kwestii Pani Prezydentowa zdaje egzamin na szostke.