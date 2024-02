50-letnia Heidi Klum eksponuje idealnie wykonturowany DEKOLT w małej czarnej na Pre-Grammy. Klasa? (ZDJĘCIA)

Już w ten weekend odbędzie się ceremonia wręczenia jednych z najbardziej prestiżowych statuetek, czyli Grammy. Zanim to jednak to nastąpi, znani i lubiani spotkali się na oficjalnej imprezie poprzedzającej rozdanie pożądanych przez wszystkich artystów nagród. Jedną z gwiazd, która stawiła się na to nie mniej prestiżowe wydarzeniem, jest Heidi Klum.