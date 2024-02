Dominika Kulczyk URZEKŁA króla Fryderyka?! Podczas kolacji miał z nią gawędzić cześciej niż z Andrzejem Dudą! (ZDJĘCIA)

Takjest 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W sejmie na palcach jednej ręki można policzyć tych co mówią płynnie. Taki np. Hołownia też by nie rozumiał jakby go zaprosili na wywiad np. W brytyjskim radio czy tv, ani Donald ani Trzaskowski. Co innego plumkac sobie trzy po trzy a co innego mówić płynnie i pełnymi zdaniami używając trochę bardziej wyszukanych słów i konstrukcji zdan