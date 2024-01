Agata Duda w śliwkowej sukience i żakiecie w pepitkę na spotkaniu z przedstawicielami Kościołów. Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Nowa stylizacja Agaty Kornhauser-Dudy

Ciekawe, co Christian Paul vel Farbaniec powiedziałby o najnowszej stylizacji Agaty Dudy. We wtorek pierwsza dama wraz z mężem pojawiła się na noworocznym spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Prezydentowa miała na sobie śliwkową sukienkę za kolano, do której dobrała cieliste szpilki i taliowany żakiet w tzw. pepitkę zwaną też "kurzą stopką". Warto wspomnieć, że był to jeden z ulubionych wzorów Coco Chanel i to właśnie ona wprowadziła go "na salony".