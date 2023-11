Agata i Piotr Rubikowie psioczą na "najgorszą restaurację w jakiej byli" w Miami: "Sea food był NIEŚWIEŻY. Śmierdziało ZGNIŁYM MORZEM"

Agata i Piotr Rubikowie bez ustanku dzielą się z internautami kolejnymi porcjami relacji i postów, jak to spełniają swój "amerykański sen". Małżonkowie na porządku dziennym wirtualnie goszczą polskich fanów w swoim apartamencie w Miami, zabierają ich ze sobą na zakupy czy do restauracji, a oprócz tego zwierzają im się z nieuniknionych bolączek towarzyszących emigracji. Wbrew pozorom wcale nie jest im łatwo...

Jak już zapewne zdążyliście się przekonać z relacji Rubików, życie w Miami ma swoje blaski i cienie. O ile przeważają korzyści z przeprowadzki za ocean, pewne aspekty mieszkania na Florydzie dają się Agacie i Piotrowi mocno we znaki. Sporym zawodem na przykład okazał się niedawny wypad do Key West, gdzie "było jak nad polskim morzem, tylko trochę ładniej", za to "śmierdziało ziołem, piwem, cebulą i pawiem".