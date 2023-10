Agata i Piotr Rubikowie obejrzeli luksusową willę w Miami. Cena posiadłości ZWALA Z NÓG. Skuszą się na jej zakup?(ZDJĘCIA)

Kilka tygodni temu Agata i Piotr Rubikowie postanowili porzucić dotychczasowe życie w Polsce i przeprowadzić się za ocean. Małżonkowie wraz z pociechami i psim pupilem osiedli w słonecznym Miami i wszystko wskazuje na to, że zdążyli już na dobre zadomowić się w USA. Agata Rubik i jej mąż ochoczo dokumentują codzienne perypetie na Florydzie na instagramowych profilach, na bieżąco informując fanów o najważniejszych przeżyciach w Stanach. Niedawno małżonkowie relacjonowali na przykład halloweenową imprezę w towarzystwie nowej koleżanki, Anety Glam. Ostatnio Rubikowie całą rodziną wybrali się zaś na wycieczkę do Key West. Niestety, niezbyt udaną...

Nie jest tajemnicą, że w obliczu przeprowadzki do USA dotychczasowe warunki mieszkaniowe Rubików nieco się zmieniły. W Polsce kompozytor i jego bliscy mieszkali w okazałym domu, który, jak zdradziła Agata, obecnie jest wynajmowany przez nowych lokatorów. W Miami rodzina rezyduje zaś w mieszkaniu w miejscowości Key Biscayne. Podczas niedawnego instagramowego Q&A Agata w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów wyznała, że kompletnie nie tęskni za mieszkaniem w domu. Mało tego, celebrytka przyznała nawet, iż zaczęła rozmyślać nad sprzedażą lokum w Polsce po to, by "jak najszybciej kupić wygodne mieszkanie tutaj".