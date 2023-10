Agata Rubik relacjonuje RODZINNY wypad do Key West. Nie była zachwycona: "NAGO i głośno. Pachnie ziołem, piwem, cebulą i PAWIEM" (ZDJĘCIA)

Rubikowie po wyfrunięciu za ocean nie poprzestają na relacjonowaniu amerykańskich przygód, a obserwatorzy małżeństwa zaliczyli z nimi już kilka imprez. Aktualnie Agata dzieli się na Instagramie rodzinnym wypadem do Key West . Zapalona influencerka zdążyła już zrelacjonować m.in. to, jak wygląda hotel, w którym się zatrzymali, czy pałaszowanie lokalnych przysmaków. Agata zdradziła również, jak w jej oczach prezentuje się kurort.

Rubikowie skorzystali z rekomendacji obserwatorów i wybrali się na wspomniane "legendarne Key Lime", czyli tartę limonkową. Przedsiębiorcza influencerka doskonale wie, jak władać rodzinnym budżetem, dlatego zdecydowała się na jedno ciacho i 8 widelczyków. Niewątpliwie duże wrażenie na Agacie, a nieco mniejsze na pociechach zrobiła wystawka książek. Chociaż influencerka wyraziła aprobatę do zakupu książki za 2 dolary, to córka nie wydawała się szczególnie zadowolona pomysłem mamy. Agata skrupulatnie relacjonuje pobyt w miasteczku i przyznała, że halloweenowy weekend w Key West, to było dla niej za dużo, dlatego szybko wracają do samochodu, a na kolację uciekają z dala od centrum.