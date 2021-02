Agata Młynarska odwzajemnia troskę ministra Czarnka o formę dzieci: "Zauważam początek „ciąży gastronomicznej". PROSZĘ POMYŚLEĆ O DIECIE”

Mówiąc o powołaniu sekcji SKS dla dziewcząt minister miał zauważyć, że "tam jest największy problem". Do słów Czarnka szybko odniosła się Sylwia Chutnik, która zaapelowała do ministra, by przestał "dokopywać dzieciakom, które i tak mają źle". Chutnik zwróciła uwagę na fatalny stan psychiczny młodzieży i zaprosiła Czarnka do zapoznania się z wynikami badań na temat samooceny, a także statystykami samobójstw i samookaleczeń wśród dojrzewających dziewczyn.