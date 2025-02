Agata Młynarska świętuje 36. urodziny SYNA! "Ma świetlistą duszę, ogromną wrażliwość i dar czułości do ludzi i świata"

Młynarska opublikowała w mediach społecznościowych intymne życzenia dla Tadeusza , w których nawiązała do pasji oraz serdeczności Kieniewicza. Agata wróciła pamięcią do ich wspólnych podróży, a nawet samego porodu. Intymnym wyznaniom nie było końca, a 59-latka nadal nie wierzy w tak szybki upływ czasu.

Ten mężczyzna obok mnie kończy dziś 36 lat. Nie wiem, kiedy minął rok od świętowania urodzin Tadzia w Lizbonie, nie wiem, kiedy przeleciało to 36 lat! Tadeusz ma świetlistą duszę. Ogromną wrażliwość i dar czułości do ludzi i świata. Ma też odwagę, która jest potrzebna do podejmowania trudnych decyzji. Podziwiam go za pasję do filmu, muzyki, gór, wspinania, poznawania świata, konsekwencję, skromność i jedyny w swoim rodzaju uśmiech. Obdarzył mnie nim chwilę po narodzinach… Tą promiennością i serdecznością zjednuje sobie ludzi. Sama myśl, że jest, sprawia, że każdego dnia mam powód, żeby się uśmiechnąć i być wdzięczną za to, że pojawił się w naszym życiu! – napisała na Instagramie.