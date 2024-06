Agata Młynarska pokazała SYNA! "Czy to możliwe, że dziś kończy 39 LAT?" (FOTO)

Agata Młynarska to bez wątpienia jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich prezenterek i osobowości telewizyjnych. 59-latka obecna jest w mediach już od niemal czterech dekad i nic nie wskazuje na to, by planowała emeryturę. Kilka tygodni temu głośno było o osobliwej dyskusji, która miała miejsce w autorskim programie dziennikarki - "Konfrontacje Agaty".

Agata Młynarska pokazała syna. Stanisław skończył 39 lat

Agata Młynarska poza pracą w telewizji jak każda szanująca się znana twarz działa w social mediach. Choć najczęściej publikuje tam treści okołozawodowe, czy dotyczące kwestii społeczno-politycznych, zdarza się jej zahaczyć o nieco prywaty. Tak było w sobotę. Córka Wojciecha Młynarskiego zrobiła wyjątek i uczciła za pośrednictwem Instagrama urodziny swojego pierworodnego - Stanisława Kieniewicza, który jest owocem jej zakończonego 30 lat temu małżeństwa z historykiem Leszkiem Kieniewiczem. Z tej okazji prezenterka udostępniła kilka zdjęć syna.

29 czerwca 1985 roku urodził się Staś. Stanisław Antoni Kieniewicz - zaczyna, następnie wracając wspomnieniami do początków w roli mamy: Byłam najszczęśliwsza na świecie, bo zaszczycił nas swoją obecnością niepowtarzalny człowiek. Dla nas obojga był to trudny debiut. Miałam 20 lat, ale to właśnie Staś nauczył mnie bycia mamą.

Agata Młynarska rozpływa się nad synem

Dalej Agata nie dowierza, że jej pociecha ma już niemal 40 lat. Zdradza, że jubilat jest spełnionym mężem, ojcem i miłośnikiem wspinaczki.

Czy to możliwe, że dziś kończy 39 lat? Kiedy to się stało? Kiedy to przeleciało? Wiem, że mocno stoi na ziemi, a nawet wisi, realizuje swoje życiowe plany, jest szczęśliwy! Życzę Ci Synku, żeby Twoja pasja, pracowitość, dobroć, uczciwość, lojalność, skromność, zawsze były mocną kartą, którą grasz w życiu. Jesteś fantastycznym mężem i ojcem. Jestem dumna z Ciebie i tego, co stworzyłeś, co osiągnąłeś, co robisz. Dziękuję, że wybrałeś mnie na swoją mamę. Ciesz się wesołym "życiem staruszka" i pamiętaj, że pomidorowa zawsze czeka - kwituje, sugerując, że latorośl ceni sobie jej kuchnię.

Zobaczcie zdjęcia. Stanisław jest podobny do znanej rodzicielki?

