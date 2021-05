Agata Rubik ostro o kontrowersyjnym finale "Power Couple": "BEZNADZIEJNA KONKURENCJA"

Za nami finał 1. sezonu programu "Power Couple", w którym kilka znanych par walczyło o medialną uwagę, wykonując dość niecodzienne zadania. Należało do nich m.in. chodzenie po linie czy wybieranie zdjęć części ciała partnera i w obracającym się samochodzie. Najwięcej emocji wzbudziła jednak konkurencja finałowa, która, zdaniem widzów, naraziła zdrowie uczestników.

Pomysł trzymania w powietrzu kilkudziesięciokilogramowych toreb i wystawiania uczestników na gwałtowne zmiany pogody wywołał oburzenie internautów. Najmocniej ucierpiała na nim żona Piotra Gruszki , która nie wytrzymała nagłych zmian temperatury - niezbędna okazała się interwencja ratowników medycznych. Organizm Aleksandry Szettel-Gruszki mocno odczuł to zadanie, a termometr wskazał wtedy zaledwie 33.2 stopnia .

Teraz do chóru oburzonych dołączyła też Agata Rubik , która wraz z Piotrem odpadła tuż przed finałem, a więc krok przed "Czterema porami roku". Najpierw jednak celebrytka pogratulowała zwycięzcom programu i zapewniła, że, zważając na okoliczności, nie miała żalu, aby opuścić program.

Do tematu finałowej konkurencji wróciła jeszcze podczas sesji Q&A na Instagramie. Wtedy zareagowała już bardziej stanowczo i wprost stwierdziła, że zadanie było "beznadziejne".

Konkurencja finałowa była beznadziejna, nie bójmy się tego słowa. Najgorsze jest to, że zamiast cieszyć się z wygranej, to wszyscy, oczywiście słusznie, martwili się o Olę - napisała z niesmakiem.

Żeby wygrać "Power Couple", trzeba było wziąć udział w ostatniej konkurencji, a my się bardzo cieszymy, że nie braliśmy w niej udziału. Trzymaliśmy kciuki z Kasię i Ikę, i Tomka i Paulinę, a to dlatego, że trzymaliśmy się razem w programie, ale intuicja mi mówiła, że wygrają Kasiki, no i tak też się stało - skwitowała.