Agata Rubik pomstuje na polskich pasażerów, którzy nie chcieli włożyć maseczek w samolocie: "WSTYD STRASZNY"

I o ile sam urlop należał do udanych (mimo cen z kosmosu), to już powrót do Warszawy kosztował Rubików masę nerwów, które zapewnili im rodacy. Oczekując na start samolotu, Rubik pożaliła się, że powrót do Warszawy utrudniają jej bojowo nastawieni Polacy, którzy nie życzą sobie noszenia noszenia masek na pokładzie (choć większość linii - w tym polskich - zniosła owy nakaz, w Niemczech przepis dalej obowiązuje). Celebrytka nie kryła swojego zażenowania zaistniałą sytuacją.