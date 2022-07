Agata i Piotr Rubikowie relacjonują rodzinne wakacje na Hawajach. Ceny za wyżywienie i leżaki ZWALAJĄ Z NÓG

Pablo Pinions 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Hallo, nie rozumiem! Najpierw się chwalą, że są na Hawajach. Bo takie relacje to jest zwykłe chwalenie się, a nie blog podróżniczy z przydatnymi informacjami! A potem jakaś histeria i "paragony grozy". Klaszczący cebularze: skoro Was stać na taki wyjazd, co regularnie udowadniacie mniej zamożnym rodakom, to może przestańcie udawać, że cokolwiek w realiach hawajskich was dotyka i boli. Poza tym od zawsze Hawaje były najdroższym stanem USA, więc te wasze udawane biadolenia są po prostu śmieszne i żenujące.