Agata Rubik wymownie odpowiada na pytanie o PRZYJAŹŃ w show biznesie

sdf 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

no zgadza sie nie ma przyjaciol jak sa dobre prace i pieniadze,a swoja droga kiedys mialam taki przypadek,takiej dziewczyny poznanej na zachodzie zaprosilam ja na kawe ciasto,musialam wyjsc ,na moment do toalety,traf chciala,ze chwile mnie zajelo,zostawilam niechcaco,do glowy mnie nie przyszlo,ze w tym czasie dokumenty przegladac bedzie i tam byly aktualne wplaty pieniedzy na konto,i byly to spore kwoty ladnie zlozone ,po czym znalazly sie na podlodze nie zdazyla,na miejsce odlozyc po czym siedzialaysmy,i juz nigdy wiecej do mnie sie nie odezwala,tak jak wczesniej,spotykalam ja czesto,pytalam sie co tam slychac tylko sie spojrzala,skrzywila i [oszla i juz po przytjazni,koniec niespodziewalam sie pozniej juz nie zapraszalam ,zbyt czesto,a jak juz to pilnowalam aby dokumentow nie bylo widac zadnych,o tak bez pwodu stracilam przyjaciolka ,ktora wczesnie jbyla taka fajna