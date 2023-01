TYLKO NA PUDELKU: Piotr Rubik chwali się LUKSUSAMI podczas podróży z Australii. Fani pytają: "To ze zbiórki na płytę?". Mamy odpowiedź

A na płytę nie było; I płaczesz, że nie masz za co żyć; To z tej zbiórki na wydanie płyty ; W pandemii płakali i zbierali na wydanie płyty, (...) a wczasy 3 razy w roku są; Płyta została wydana, ale faktycznie z perspektywy czasu dziwna zbiórka - czytamy pod filmikiem.

Wystarczy samemu sprawdzić, że płyta została wydana oficjalnie już dawno - "Kantata Polska". Ponadto każdy, kto kupił płytę w przedsprzedaży crowdfundingowej, bo to była przedsprzedaż, a nie zbiórka, dostał ją jeszcze przed oficjalnym wydaniem, więc nie musi czekać do oficjalnej premiery. Natomiast sama przedsprzedaż zakończyła się w momencie, kiedy płyta ukazała się oficjalnie w sklepach. Co do wakacji - spokojnie, za wakacje niestety nikt nam nie płaci - odpisała Pudelkowi Rubik.