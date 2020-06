Piotr Rubik błaga fanów, aby POKRYLI KOSZTY produkcji jego nowej płyty: "To bardzo przebojowe dzieło"

Rodzic 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Znajomi spotkali ich na Hawajach i zachowywali się tak, ze bali się podejść i przywitać.... typowe gwiazdy - a nie słyszałam, żeby gwiazdy prosiły o kasę na wydanie płyty. Dać pieniądze, to ja mogę na dzieci, które chorują i rodzice błagają o lek ratujący im życie. Ten Pan, skoro go stać na wszystko inne, niech nie zwraca się do ludzi, bo powinno być mu wstyd. To niech poprosi jakiegoś sponsora, to wówczas jeszcze zrozumiem. Niestety co ma w takiej sytuacji powiedzieć przeciętny Kowalski, który zarabia najniższa krajowa i co miesiąc się zastanawia, jak utrzymać rodzine. Może to właśnie on ma się dorzucić do wydania płyty ...