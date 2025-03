Agata Sieramska podbija paryski Tydzień Mody, wymachując torebką Chanel za 30 tysięcy złotych

Milik wiecznie kontuzjowany, niby kontrakt z Juve ma do połowy przyszłego roku, ale chyba za 2 miesiące będą na niego w Turynie silnie cisnąć, aby poszedł gdzieś sobie rozwiązując umowę, przy wypłaceniu jej 50% za ostatni rok. No niestety, kiedyś przy własnym, niemądrym faulu w meczu polskiej kadry nabawił się poważnego urazu, potem go źle leczył jakiś włoski profesorek hochsztpler - i tak się to ciągnie, choć kilka lat temu było z jego zdrowiem lepiej.