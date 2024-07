Agata Sieramska chwali się wyćwiczonym brzuchem w bikini Louis Vitton za ponad 2 tys. złotych. Jest ogień? (FOTO)

Ostatnie tygodnie w życiu Arkadiusza Milika nie należały do tych szczególnie udanych. Piłkarz nie pojawił się w reprezentacji Polski na Euro 2024 z uwagi na kontuzje, której to nabawił się początkiem czerwca podczas sparingu biało-czerwonych z Ukrainą. 30-latek, który na co dzień gra we włoskim klubie aktualnie poświęca swój czas na leczenie urazu, tak by wkrótce móc wrócić do treningów.