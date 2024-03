Arkadiusz Milik i posępna Agatycze z torebką za PONAD 100 TYS. ZŁ kroczą ulicami Mediolanu. Stylowa z nich parka? (ZDJĘCIA)

Lll 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Zawsze jak czytam o tak drogich gadżetach to się zastanawiam jaki ci ludzie mają majątek bądź miesięczny dochód żeby wydać aż tyle na jedną pierdółkę. W moim budżecie są torebki do 1000-1500zl i to jest mniej więcej 10% mojej miesięcznej pensji. Kupno torebki to dla mnie dosyć rzadkie wydarzenie, w 2023 kupiłam tylko dużego shoppera za 200zl bo potrzebowałam na wyjazd. Czyli rocznie wydaje jakieś 0,5%-1% moich zarobków. Gdybym zarabiała 100tys/miesięcznie to pewnie mogłabym zwiększyć budżet torebkowy do 10-15tys zł rocznie, ale wtedy zastanawiałabym się czy warto dopłacać bo moim zdaniem powyżej tego 1000-1500 jakość nie zwiększa się już zauważalnie. No i teraz rozkmina czy ktoś kto kupuje torebki za 100tys jest aż tak bogaty czy aż tak rozrzutny? ;)