Aggie z "Prince Charming" wyszła za mąż! Celebrowała wielki dzień nad jeziorem Como z Natalią Siwiec i Maffashion (ZDJĘCIA)

Sezon ślubno-weselny trwa w najlepsze. W ceremonie zwieńczające związki od kilku tygodni obfituje także polski show-biznes. Tylko w tym miesiącu "tak" powiedzieli sobie Wiktoria Baranik i Kamil "Kaluch" Kaliński , mama Macieja Musiała z ukochanym czy Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke. Ci ostatni zorganizowali swój wielki dzień we Włoszech.

Motywem przewodnim naszej kolacji powitalnej był czerwony dywan dawnego Hollywood - napisała pod jedną ze ślubnych rolek Aggie, sugerując, że to, co widzimy to tylko przedsmak ślubnej celebracji.