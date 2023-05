Agnieszka Amaro reklamuje swoją farmę, pokazując dzieci BAWIĄCE SIĘ ŻYWĄ RYBĄ! Odpowiedzialne?

Agnieszka Amaro zadbała o wystrój rodzinnej farmy

Odnalazłem miejsce, gdzie pracując z naturą, spełniam swoje marzenie o życiu pełnym harmonii pomiędzy pasją a rodziną. To tu czerpię radość z gotowania z własnych upraw, pamiętając o otaczającym mnie środowisku i przyszłych pokoleniach. Jednym słowem Farma to mój Dom - pisze Wojciech na stronie internetowej obiektu.

Agnieszka Amaro pokazała, jak synowie bawią się żywą rybą

Na instastory kobiety pojawiło się też nagranie, na którym widać, jak jej synowie bawią się żywą rybą. Przyzwyczajone do relacjonowania niemalże całego życia w sieci, "gwiazdy" często chwalą się nagraniami, które wzbudzają sprzeciw wśród internautów. Jakiś czas temu Julia Wieniawa wywołała niemałe poruszenie, kiedy to zaprezentowała sesję z rozgwiazdami. Wówczas to obserwatorzy zwrócili uwagę, że zwierzę to nie tylko pies i kot, ale i pozostałym stworzeniom można wyrządzić krzywdę, nie stosując odpowiedniej ostrożności przy obcowaniu z nimi.