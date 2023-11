Agnieszka Chylińska jest ROZWÓDKĄ. "Zrozumiałem, że potrzebuję dużo więcej spokoju"

Agnieszka Chylińska rok temu wydała świetnie przyjęty czwarty solowy krążek "Never Ending Sorry". Pochodzące z niego utwory "Kiedyś do Ciebie wrócę" i "Drań" stały się ogólnopolskimi przebojami, które udowodniły, że 47-latka wciąż jest w znakomitej formie wokalnej i potrafi dotrzeć ze swoim przekazem muzycznym do szerokiego grona odbiorców.

Promocja albumu podczas letnich koncertów i festiwali przykryta została "aferą" z udziałem wieloletniej agentki reprezentującej jej interesy. W mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia na temat ich rzekomej zażyłości wykraczającej poza relację na linii artysta-manager. Joanna Ziędalska-Komosińska skomentowała coraz głośniejsze plotki, angażując w całą sprawę męża wokalistki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Agnieszka Chylińska: "Kochałam się w Pawle Stasiaku z Papa Dance"

Agnieszka Chylińska wiele lat temu wzięła rozwód. Jak wygląda historia jej związku z managerem wytwórni?

Na początku swojej drogi zawodowej piosenkarka skupiała się wyłącznie na nagraniach i koncertach, nie chcąc wchodzić w bliższe relacje z mężczyznami. Nauczona przykrymi doświadczeniami 20-letnia wówczas Agnieszka poznała Krzysztofa Krysiaka, managera polskiego oddziału wytwórni Sony Music, która sprawowała opiekę artystyczną nad grupą O.N.A.

Mężczyźnie wydawało się, że skutecznie połączyła ich wspólnie spędzona noc. Nazajutrz młoda wokalistka kazała mu ponoć natychmiast opuścić jej mieszkanie. Niezrażony zachowaniem nowo poznanej dziewczyny "Kris" pojawił się tego samego dnia na koncercie zespołu. Dopiero wtedy Chylińska nabrała pewności do chęci jego bliższego poznania.

Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. (...) Trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter - wspominała wiele lat temu na łamach czasopisma "VIVA!".

W 2002 r. para stanęła na ślubnym kobiercu. Mimo 6-letniego trwania związku i publicznego wypowiadania się o sobie w samych superlatywach, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po zaledwie 16 miesiącach Agnieszka Chylińska i Krzysztof Krysiak definitywnie rozstali się. Kobieta całkowicie zmieniła wówczas swoje życie, rozwiązując z muzykami działalność rockowego zespołu. Jednocześnie otworzyła serce na nowe uczucie. To nadeszło do niej nadspodziewanie szybko...

Jak czasy związku z Agnieszką Chylińską wspomina jej były mąż?

Po trudnych doświadczeniach "Kris" również przedefiniował życiowe wartości. Wygodny fotel w biurze wytwórni zamienił na matę do jogi. Mężczyzna w całości poświęcił się rozwojowi osobistemu. Od kilkunastu lat prowadzi specjalistyczne warsztaty dla mężczyzn oraz zajęcia z medytacji, psychoterapii i tantry. Organizuje też piesze wyprawy górskie z myślą o osobach, które poszukują własnej drogi rozwoju. Eksmałżonek Agnieszki Chylińskiej zrozumiał, że w pewnym momencie musi zwolnić zawrotne tempo pracy.

Zrozumiałem, że potrzebuję dużo więcej spokoju. Praca w show biznesie tego mi nie dostarczała. Dziś pomagam innym odnaleźć równowagę. Poziom energetyczny na każdym kroku jest tak intensywny, że nie jesteśmy w stanie tego pędu zobaczyć z dystansu - opowiedział w rozmowie z Plejadą.

Krysiak wyznał, że w jego przypadku związek z jedną z największych gwiazd polskiej muzyki nie wiązał się z jakimkolwiek poczuciem dyskomfortu.

Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie - dodał w wywiadzie.

Agnieszka Chylińska od prawie 20 lat tworzy związek z pochodzącym z Trójmiasta grafikiem komputerowym. Wspólnie z Markiem doczekali się narodzin trójki dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. W przyszłym roku ich najstarsza pociecha przekroczy próg pełnoletności.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.