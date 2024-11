Agnieszka Głowacka ujawnia kulisy życia rodzinnego, nawiązując do kłótni w "Azji Express": "NIE KRZYCZYMY"

Uwielbiam jak oni w takich momentach wyjaśniają swoje zachowanie montażem :) Jednak nawet jeśli coś było zmontowane pod program to jednak to nie tłumaczy tego jak ona się odzywa do ludzi czy do własnego męża. Można zlepić sceny, ale to co ta Pani mówiła w setach 1:1 to już było tylko jej :) Co do adrenaliny to ona nie tłumaczy wyładowywania złości na innych ludziach czy niegrzecznego zachowania … Z jednej strony dobra rozrywka dla oglądających, ale z drugiej chyba wszyscy czuliśmy zażenowanie :-/