Agnieszka Hyży chwali się przyjęciem urodzinowym synka i dumnie przyznaje, kto odpowiadał za dekoracje: "WSPÓŁPRACA RODZINNA"

Dzieciaki poszły do szkoły, a ja mam na głowie całą logistykę, 10-miesięczne dziecko, które jest coraz bardziej absorbujące. Jestem osobą, która chce dać swoim dzieciom naprawdę tyle, ile może. Sama wychowałam się w modelu, w którym mama bardzo mocno ograniczyła się zawodowo po to, żeby być w pełni dla mnie. A ja nie do końca chcę się ograniczać zawodowo i płacę za to tym, że nie mam w ogóle czasu dla siebie - opowiadała jakiś czas temu w wywiadzie.