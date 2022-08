Agnieszka Hyży pokazuje, jak karmi syna piersią: "Rzadko publikuję tak PRYWATNE kadry" (FOTO)

Elka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A mnie już wk.urwia cała ta promocja karmienia piersią. To jest jak sekta. Myśle, że jest to trochę na wyrost bo jest to niezły biznes- te wszystkie laktatory, muszle, kapturki, plastry, maści itp. Karmiłam tak dziecko 1,5 miesiąca i dla mnie było to okropne, stresujące przeżycie, dziecko źle chwytało, sutki miałam dosłownie zjedzone, nie mogłam ubrać biustonosza bez specjalnych plastrów, miałam ciągłe nawały, budziłam się dosłownie cała w mleku, to było obrzydliwe. Nie mogłam wyjść na dłużej niż 2 h bo zaraz robiły mi się zastoje. Wydałam chyba ponad tysiaka na te wszystkie maści, plastry, muszle, doradców laktacyjnych i neurologopedów. nabawiłam się stanów depresyjnych, zrobiłam się agresywna do dziecka. Ostatecznie trafiłam na ostry dyżur z ropniem w piersi, czego nie życzę największemu wrogowi (czyści sie to mechanicznie ,,palcem” na zywca). Po tym super doświadczeniu dałam sobie spokoj z kp.