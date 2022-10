Agnieszka Hyży szczerze o trudach macierzyństwa i życiu na świeczniku: "Musiałam skorzystać z FARMAKOTERAPII"

Omg 🤦‍♀️ 37 min. temu zgłoś do moderacji 49 2 Odpowiedz

Nie rozumiem jednego. Większość ludzi, którzy chodzą do pracy i zarabiają no tak przeciętnie - musi mieć nianie, żeby to wszystko pogodzić. A aktorzy, muzycy, celebryci - zarabiają nieporównywalnie duże pieniądze i narzekają. To wszystko jest do ogarnięcia, zwłaszcza jeśli dobrze zarabiasz. I nie chodzi o to, aby twoje dziecko cały czas było z nianią. Absolutnie nie neguję tutaj dołów i depresji, bo sama miewam takie w życiu i myślę, że wiele osób, zwłaszcza młodych mam - zaliczyło epizod z lekami na depresję. Natomiast biczowanie się i granie bohaterki typu "nie mam niani, nie mam czasu dla siebie" - jest po prostu bez sensu. Po to są nianie, żeby pomagać.