Rekiny biznesu odbierają złote statuetki na gali "Businesswoman": Małgorzata Rozenek, Agnieszka Hyży, Katarzyna Glinka... i Piotr Polk (ZDJĘCIA)

Ściankowy sezon trwa w najlepsze. Celebrytki ganiają od jednego pokazu do drugiego, czasami robiąc przystanek na galę rozdania szalenie "ważnych" nagród. Nie inaczej było w ostatni piątek, kiedy to garstka dobrze znanych gwiazd znalazła się we wnętrzach Airport Hotel Okęcie, gdzie zorganizowano galę Polish Businesswoman Awards magazynu Businesswoman & Life.