Agnieszka Hyży mówi o relacjach z BYŁYM MĘŻEM! Zdradziła, jak jej eks dogaduje się z Grzegorzem...

Agnieszka Popielewicz i Mikołaj Wit pobrali się w 2011 roku. Para doczekała się córki. Jednak po trzech latach się rozwiedli. O kryzysie w ich związku media rozpisywały się długo przed rozstaniem. Do teraz nie wiadomo jednak, co było bezpośrednim jego powodem. Para jednak dobrze dogadała się, co do spraw związanych z opieką nad ich córką Martą.