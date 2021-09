Agnieszka Hyży zdradza, jak Grzegorz Hyży radził sobie z jej poronieniami: "Przepracowywał to w samotności"

Mój mąż jest introwertykiem, jest artystą - zaczęła Hyży. W związku z tym on jest raczej zamknięty, bardzo trudno mu mówić o swoich emocjach, on się wyraża w tym, co robi, czyli w piosenkach, które pisze i w śpiewaniu. Ale to nie znaczy, że nie cierpi. On mi to parę razy powiedział, że: "to, że ja nie mówię albo nie wykrzyczę czegoś, to nie znaczy, że ja tego w środku nie przeżywam i mnie to tak samo nie boli".