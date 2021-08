Agnieszka Hyży JEST W CIĄŻY! "Toczyliśmy NIERÓWNĄ WALKĘ o coś najcenniejszego"

Uprzedzę pytania dlaczego to piszę? Bo pozytywne wiadomości warto przekazywać dalej, także po to, by dać innym nadzieję. To PIĘKNY i MAGICZNY czas, niech nie zostanie już niczym zakłócony - dzisiaj muszę chronić to co mam najcenniejsze - moje dzieci. Chcę również wyznaczyć granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone. Dziękuję wszystkim tym, którzy dzielnie trwali od samego początku i tak mocno wspierali w każdej złej chwili. Bardzo to doceniam. Wy wiecie najlepiej, jak ten zawiły życiowy szlak wyglądał. Ilość i wachlarz emocji, jakie nam towarzyszą, są trudne do okiełznania. Zmiany, o których pisałam jeszcze niedawno, są zarówno końcem jak i początkiem "czegoś", co trudno ująć i opisać słowami. Wspólnie z Grzegorzem i naszymi dziećmi jesteśmy bardzo szczęśliwi. To nasza siła! Amor vincit omnia! Vince in bono malum! - zakończyła wpis.