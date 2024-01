Agnieszka Kaczorowska pozuje w bieliźnie. Fanka wprost: "Piersi powiększyłaś?" Celebrytka ODPOWIEDZIAŁA

z farszem 25 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

1 Mąkę przesiej na blat. Dodaj posiekane, zimne masło, najlepiej wyciągnięte prosto z lodówki. Wbij jajko i dodaj żółtko oraz śmietanę. Posól. Zagnieć energicznie ciasto. Powinno być gładkie, bez grudek. Uformuj kulę, owiń folią spożywczą i włóż do lodówki na minimum 30 minut. 2 W tym czasie przygotuj nadzienie. Boczek pokrój w drobną kostkę. Cebulę posiekaj. Na rozgrzanym oleju podsmaż boczek wraz z cebulą. Posól i popieprz. Dopraw majerankiem oraz papryką słodką w proszku. 3 Jajka ze śmietaną energicznie wymieszaj w misce. Dopraw solą i pieprzem. 4 Ser żółty zetrzyj na tarce. 5 Wyciągnij ciasto z lodówki i rozwałkuj Przygotuj foremki do mini tart. Wylep ciastem spód oraz boki. Nakłuj widelcem i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 10 minut. 6 Na spodzie każdej mini tarty wyłóż łyżkę farszu. Zalej przygotowaną masą jajeczną i posyp serem. Włóż ponownie do piekarnika na około 12-15 minut. Masa powinna być ścięta, a ser rozpuszczony.