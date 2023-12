Agnieszka Kaczorowska rozprawia na temat hejtu. Internautka: "Stwarzasz obraz kogoś bardzo NIEAUTENTYCZNEGO". Odpowiedziała

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Fakt że jest nieautentyczna dyskwalifikuje ją jako trenerkę mentalną.Jak można zaufać komuś kto kreuje fałszywy obraz świata ?Właśnie z tego biorą się frustracje , rozczrowanie , depresja ponieważ ludzie widząc to idealne życie z social mediów po zderzeniu z rzeczywistością przeżywają rozczarowanie pomimo wielkich starań , pracy.Większość ludzi ciężko pracuje a nie osiągają spektakularnego sukcesu , po prostu starcza im na normalne życie.Drugi problem to ten że Ona często reklamuje rzeczy nieprzydatne , niekiedy szkodliwe drogie napędzając zwykly konsumpcjonizm w czasach gdzie badziewie zalewa swiat zaśmiecając środowisko.Ona nie myśli długofalowo , nie myśli jaki świat zostawi swoim dzieciom.Najważniejsze tu i teraz , pełne konto a jako osoba publiczna z zasięgami mogła by dać przykład innym.I biorąc to wszystko pod uwagę uważam że Kaczorowska jest ostatnią osobą od której można nauczyć się czegokolwiek , powiem więcej , to co robi jest szkodliwe.