Agnieszka Kaczorowska stroi miny podczas ulicznej sesji zdjęciowej

Niektórzy ludzie krytykują ten program " Królowa przetrwania ", w którym Kaczorowska i inne celebrytki brały udział. Ten program pokazał ich prawdziwe oblicze. Te celebrytki w MS zawsze są pogodne , uśmiechnięte i szczęśliwe. W programie ciągle płaczą . W wywiadach mówią, że trzeba zawsze myśleć pozytywnie i być optymistką, a w programie załamują się z byle powodu. Jedna szlocha przez kilka dni, bo przestała być kapitanem drużyny. Druga płacze, bo zmieniono nazwę grupy, a ona nie chce innej nazwy. Petarda zawsze dużo mówi , że najważniejsza jest uczciwość i prawda. Jako jedyna oszukuje w zadaniach. Zamiast nosić wodę z morza do wiadra, to ona nalała wodę z butelki do wiadra, bo nie chciało jej się biegać do morza. Była z siebie dumna, że oszukała grupę. Aga mówiła, że jest konserwatywną tradycjonalistką , dla której " najważniejsza jest rodzina" Wystarczyło, że wyjechała bez rodziny i już koniec małżeństwa