Agnieszka Kaczorowska w bikini łapie promienie słońca nad polskim morzem z mężem i córkami (ZDJĘCIA)

Agnieszka Kaczorowska wielokrotnie powtarzała, że macierzyństwo odmieniło jej życie. Teraz to rodzina jest dla niej na pierwszym miejscu, a córeczki Emilka i Gabrysia są oczkiem w jej głowie. Gwiazda "Klanu" stara się także celebrować ważne chwile w życiu dziewczynek oraz swoim i męża, co możemy zobaczyć na jej Instagramie.

Kaczorowska i jej mąż zadbali o to, by dziewczynki od małego uczestniczyły w ich podróżach. Do tej pory rodzina odwiedziła m.in. Grecję i Hiszpanię, ale na tegoroczne wakacje zdecydowali się wybrać Polskę. Korzystając ze słonecznej pogody, udali się nad Morze Bałtyckie, gdzie aktywnie spędzali czas. Emilka i Gabrysia cały czas były pod opieką swoich rodziców, którzy pilnowali, by były posmarowane kremem przeciwsłonecznym. Przy okazji aktorka i tancerka zaprezentowała plażowiczom swoją idealną sylwetkę.