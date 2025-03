Agnieszka Kaczorowska znów wymachuje mopem na ulicy

Nie zwracałam nigdy na nią uwagi. Była mi obojętna. Ale po tych aferach obejrzałam parę jej rolek, oglądam TZG, bo lubię i tam też siłą rzeczy ją widzę. Fragmenty Królowej Życia też mi migały na FB i zastanawia mnie jedno: jaka jest prywatnie nie wiem, bo jej nie znam, oceniam to, co prezentuje publicznie i jakim cudem ona ma siłę działać, i jeszcze się uśmiechać? Cały czas jest praktycznie radosna, uśmiechnięta, miła. Taka nienawiść, która spływa na nią od miesięcy nie jednego by zabiła. Co z wami? Co ona takiego zrobiła, że zasługuje na taki ostracyzm? Dziewczyna naprawdę jest sympatyczna, skromna, fajnie tańczy, bo przypominam, że ona tam jest jako tancerka i stara się żyć, pracować. Podczas gdy jej mąż biega po wywiadach i na nią gada, robi z siebie ofiarę, stawia ją w jak najgorszym świetle, a ona na niego słowa złego nie powiedziała i w ogóle nie porusza tego tematu, to hieny medialne ciągle drążą temat. Ale teraz jest szansa, że zamknie mordę nie jednemu hejterowi, bo świetnie tańczy z Filipem i udowadnia, że coś jednak potrafi, a te plotki nie mają raczej pokrycia w rzeczywistości. Dla mnie bardzo silna i ambitna kobieta. Tak samo jak Blanka - z nią było podobnie po preselekcjach do Eurowizji. Mi jest ich zwyczajnie, po ludzku żal. Bo przestępców i po prostu złych ludzi jak np. Kaźmierska się broni, bo są głośni i przebojowi, a tym dziewczynom się oberwało, choć nic złego nie zrobiły, a przede wszystkim są znane z czegoś, nie z po prostu bycia. Zastanówcie się nad sobą i zacznijcie myśleć samodzielnie.