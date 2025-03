Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz mają ROMANS?! Taneczna para odniosła się do plotek: "Spędzamy ze sobą dużo czasu..."

Internauci plotkują o romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza

Filip Gurłacz o relacji z Agnieszką Kaczorowską

My z Agnieszką mamy bardzo naprawdę wypełnione życia i my tak w tych komentarzach chyba nie siedzimy. Dużo trenujemy, dużo mamy swoich obowiązków, mamy dzieci, mamy rodziny, jest masa różnych innych prac, więc jakoś tak do mnie nie dotarło. Nic takiego nie ma na rzeczy, jeżeli chodzi o jakąś pikanterię - uspokoił Filip, który od 2016 roku jest mężem Małgorzaty Patryn. Para ma dwóch synów: Michała i Józefa.

Agnieszka Kaczorowska stanowczo o znajomości z Filipem Gurłaczem

W ogóle tak jak gadaliśmy o tym, że to jest taka bardzo specyficzna relacja w tym programie, bo nie możesz czegoś nazwać przyjaźnią, kiedy znasz się z kimś półtora miesiąca, a z drugiej strony, rzeczywiście, spędzamy ze sobą tak bardzo dużo czasu i budujemy zespół, który ma być oparty na zaufaniu, na wzajemnej rozmowie też i poznawaniu siebie, więc znamy siebie naprawdę w tak krótkim czasie, co się nie zdarza w takim normalnym życiu bez tego programu - opisała to, co ich łączy.