"Taniec z Gwiazdami". Jury ZIGNOROWAŁO Agnieszkę Kaczorowską?! Internauci zauważają: "Agniesię OLALI"

Tak szczerze...przykro by było, gdyby Filip oberwał rykoszetem, bo prawie wszyscy nie lubią Agnieszki. Może chwilowo...skupmy się na ocenie tańca...ucznia i nauczycielki. Jak dla mnie, całkiem fajnie im to wychodzi. Agnieszka to profesjonalistka, co zresztą było widać na parkiecie. Można jej nie lubić, ale jej umiejętności, trzeba ocenić obiektywnie. Trzymam kciuki za Filipa, bo widać, że Hrabia, dryg do tańca ma😉