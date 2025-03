Kaczorowska tłumaczy swój powrót do "TzG": "Dzieją się różne TRUDNE rzeczy w moim życiu...". Zapytano też Pavlović, czy LUBI Agnieszkę

Agnieszka Kaczorowska otrzymała słowa uznania od jury

Następnie do głosu doszła Iwona Pavlović , która poniekąd nawiązała do ich napiętych do niedawna stosunków.

Serce mi mocniej zabiło podczas oglądania tego tańca. Świetnie i oby tak dalej, kochani; Jeśli tak dalej pójdzie, to Filip może powalczyć o finał, bo tańczy wybitnie według mnie. A jury nie jest uprzedzone do Agnieszki, Filip jest oceniany w głównej mierze; Pan Filip wymiata na pakiecie; O kurczę, ale power; Moja ulubiona para, Aga ulepiła niezłego tancerza z Filipa; Jakim cudem to nie było na 40 punktów?; Co za energia, mistrzostwo świata - piszą w komentarzach na Instagramie zachwyceni widzowie.