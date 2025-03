Agnieszka Kaczorowska została zignorowana przez jurorów "Tańca z Gwiazdami"? Tak widzi to tancerka

Pierwszy odcinek wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Szczęśliwie dla wszystkich par nikt nie odpadł z rywalizacji. W klasyfikacji jurorów na drugim miejscu z liczbą 36 punktów uplasowali się ex aequo Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Filip Gurłacz występujący w duecie z Agnieszką Kaczorowską .

Dla tancerki był to niezwykle stresujący wieczór. Nie tylko stanęła w szranki z innymi parami po 6-letniej przerwie, ale też musiała wysłuchać opinii szczerych do bólu jurorów, z którymi, delikatnie określając, nie zawsze było jej po drodze. Ci jednak znaleźli inny patent na "Bożenkę". Zamiast ponownie wdawać się z nią w utarczki słowne, dołożyli starań, by uwaga całkowicie skupiła się na jej tanecznym partnerze.