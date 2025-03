Michał Barczak zgarnął 40 punktów w "TzG". Internauci prześwietlają jego życiorys: "Ten pan ukończył szkołę BALETOWĄ"

Michał Barczak już zgarnął 40 punktów. Internauci prześwietlili jego życiorys

Gdy w drugiej połowie stycznia ogłoszono, że aktor dołączy do gwiazd tej edycji, wielu nie było w stanie przywołać z pamięci jego medialnych aktywności. Tu należy go jednak wziąć w obronę, gdyż zagrał kilkadziesiąt ról na deskach teatrów w całym kraju, a ponadto jest absolwentem PWSFTViT w Łodzi oraz Szkoły Baletowej w Poznaniu . Teraz w obliczu niedzielnego sukcesu o drugiej ze wzmianek żywo dyskutują internauci.

I był w klubie tańca towarzyskiego, jeździł na turnieje i je wygrywał. Zawsze tańczył super. Więc nie wiem, czy do końca to jest fair - dodała kolejna.

Nie od dziś wiadomo, że taneczny background w przypadku uczestników programu bywa odbierany dość skrajnie. Nie jest oczywiście zakazane, aby gwiazdy show miały doświadczenie w tej dziedzinie, jednak niektórzy twierdzą, że może to zaburzać szanse względem pozostałych osób, które w większości są amatorami i dotąd miały z tańcem niewiele wspólnego.

Warto wspomnieć, że o tanecznym doświadczeniu Barczaka rozpisywał się już kilka lat temu Region Szamotulski, gdzie poświęcono mu obszerny artykuł. Wygląda na to, że początkowo to z tą dziedziną wiązał przyszłość, ale w pewnym momencie postawił jednak na aktorstwo.

Dziś, jak widać, doprowadziło go to właśnie do "Tańca z Gwiazdami", gdzie nagle wyrósł na "czarnego konia" tej edycji. Będziecie mu kibicować?