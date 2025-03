Widzowie podzieleni występem Grażyny Szapołowskiej w "Tańcu z Gwiazdami: "Było ładnie, ale oceny zawyżone"

Zawyżone oceny to dostał partner Agnieszki Kaczorowskiej. To taniec z gwiazdami czy taniec ze smutną historią życia? Byłem absolutnie zażenowany tym co ten pan mówił w filmiku przed tańcem. Odleciał całkowicie. Czułem się jakbym oglądał Top Model. Oczywiście jurorzy łyknęli to i dali mu po 9 każdy. A taniec był raptem na 6/7. Co do Grażyny również zatańczyła na 6/7. Wstydu nie było.