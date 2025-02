Rozbawiona Grażyna Szapołowska o treningach z Janem Klimentem: "Krzyczy, bije, maltretuje, żebym była profesjonalna"

Tej wiosny Grażyna Szapołowska będzie mogła liczyć na spory zastrzyk popularności. Wszystko za sprawą jej udziału w 29. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie będzie rywalizować o Kryształową Kulę z takimi osobistościami jak Maciej Kurzajewski czy Blanka. Warto dodać, że 71-latka pozbawi Majkę Jeżowską tytułu najstarszej uczestniczki w bogatej historii show.

Szapołowska przygotowuje się do swojego wielkiego debiutu w programie. Aktorka, która działa w przemyśle filmowym już od ponad pięciu (!) dekad, już w ten weekend będzie miała okazję zaprezentować widzom swoje umiejętności na parkiecie. Jest to dla niej spore wyzwanie, mimo to 71-latka gotowa jest wyjść ze strefy komfortu i stawić czoła swoim obawom.

Treningi z wymagającym trenerem

Szapołowska trenuje pod okiem Jana Klimenta, znanego z wyśrubowanych oczekiwań wobec swoich partnerek tanecznych. W rozmowie z Jakubem Szewczykiem ze "Świata Gwiazd", aktorka żartobliwie opisała swojego trenera:

Krzyczy na mnie. Bije mnie. Maltretuje. Wszystko, żebym była profesjonalna - powiedziała z uśmiechem, co wywołało rozbawienie u Klimenta.

Kliment, choć wymagający, podkreśla, że jego podejście ma na celu rozwinięcie pełnego potencjału tanecznego partnera.

Ja się nigdy nie znęcam. Oczywiście wszystkie gwiazdy, co z nimi tańczyłem, mogą się wypowiadać, bo to jest świetne, żeby się wypowiedzieli teraz. Ja jestem wymagający. Jak widzę, że komuś idzie dobrze, to po prostu dociskam. Oczywiście nie krzyczę - wyjaśnił Kliment.

Zła sława Jana Klimenta

Przypomnijmy, ze w ostatnich latach Kliment wywołał sporo kontrowersji. Po tym, jak w 2021 roku Kajra i Rafał Maserak zajęli w finale drugie miejsce, tancerzowi nieoczekiwanie puściły nerwy, co zarejestrowano podczas transmisji live. "Ch*j im w dupę. No, ja pie*dolę" - rzucił Kliment, na co Kajra zareagowała gromkim śmiechem. Rok wcześniej Czech miał skierować obrzydliwy komentarz do Sylwii Lipki, żartując z jej wagi.

