Jan Kliment wraca do "Tańca z Gwiazdami". Sylwia Lipka dosadnie komentuje: "Mam nadzieję, że SIĘ ZMIENIŁ"

Jedna z uczestniczek mówi: "Jejku, ja to bym mogła przybrać troszkę na wadze, bo jestem taka chudziutka jak wieszak". I absolutnie mnie to nie dotyczyło, ale jeden z tancerzy się odezwał i powiedział: "Ty, to Sylwia ci odda, ona jest taka gruba, że jeszcze jej zostanie". Muszę wam powiedzieć, że wtedy wpadłam w histerię najzwyczajniej w świecie. Nie wiedziałam, co mam zrobić, zaczęłam płakać, krzyczeć i mówić mu, że nigdy nie ma komentować mojego wyglądu. A to był facet, który miał, no nie wiem, ponad 50 lat, stary dziad (...) - opisała całą sytuację.